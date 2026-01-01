Отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна е безкрайно закъсняло, така, както е и това на кмета на София и на кмета на Благоевград – това са хора, които нямат място в местното управление, каза депутатът от парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев пред журналисти във връзка с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на Коцев от поста му на кмет на града.

Той обясни, че Коцев е разследван за корупция и като областен управител, и като кмет. Благодарение на него украинската мафия в лицето на "Куб" завладя Баба Алино и няколко десетки квадратни метра са незаконно застроени и именно той искаше да прокара Подробен устройствен план (ПУП) всичко да е законно, каза Ганев. Коцев и администрацията му направи и това, което направи Терзиев в София, а именно - криза с боклука.

Терзиев: Искаме да покажем на софиянци, че градът може да бъде още по-чист и няма нужда да говорим за кризи

По негови думи Коцев има разпадаща се администрация, която бяга от него, а част от нея също е и разследвана за корупция, а друга абдикира. Заради неговото безхаберие бяха спрени знакови проекти, като за Новата математическа гимназия, за новата библиотека и за реконструкцията на Аспарухов мост, заяви Ганев.

В момента зад Коцев застава Румен Радев, Бойко Борисов, а очакваме и Пеевски да застане зад него и ще има пълен кръговрат. Това потвърждава изборът на Висш съдебен съвет, че новите управляващи вече си имат новите стари партньори, посочи той.

Благомир Коцев ще обжалва отстраняването: Три години нямахме възможност да дишаме, за да вършим истинска работа

Обвинението, че Бойко Борисов се дистанцира от общинските си съветници и от представителите си в ОИК е, меко казано, цинизъм, посочи той. Ганев призова Румен Радев да обясни защо застава зад гърба на ПГ "Продължаваме промяната" и ПГ "Демократична България" и отбеляза, че за отстраняването на Коцев са гласували членове на ОИК от ПП и ДБ.

Припомняме, че вчера Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“.

Последва вълна от политически реакции, а отстраненият кмет Благомир Коцев определи рокадата като преврат и заяви, че зад него стоят икономически интереси, насочени към овладяване на общинската администрация и публичните финанси.