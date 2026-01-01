Двама мъже са задържани по подозрение в извършване на взлом и незаконно проникване в извънградската резиденция на принц Уилям и принцеса Катрин в имението „Сандрингам“ в Източна Англия. Това съобщи полицията в Норфолк, цитирана от Би Би Си и Асошиейтед прес.

Сигналът за подозрителна активност в района на имението е подаден малко преди 18:00 ч. в понеделник. В отговор полицията е организирала мащабно издирване, в което са участвали служебни кучета, дронове и хеликоптер. Впоследствие двама мъже са арестувани на територията на кралското имение. Те остават в ареста.

Според информация на британския вестник „Сън“ маскирани лица са проникнали с взлом в резиденцията „Анмър Хол“. От полицията уточняват, че сградата не е била обитавана по време на инцидента. Принц Уилям, принцеса Катрин и трите им деца не са били там.

От двореца „Кенсингтън“ отказаха коментар, като посочиха, че не обсъждат въпроси, свързани със сигурността на кралското семейство.

„Анмър Хол“ е имение с десет спални, разположено в частната територия на „Сандрингам“ в графство Норфолк, недалеч от една от личните резиденции на крал Чарлз Трети. Сградата е подарена на Уилям и Катрин от покойната кралица Елизабет Втора по повод сватбата им през 2011 г.

Семейството използва имота като място за отдих през почивните дни и ваканциите, но не живее там постоянно. Основният им дом е във „Форест Лодж“, в имението Уиндзор в графство Бъркшър.