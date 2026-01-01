Финалният концерт от тазгодишното национално турне на Лили Иванова изпълни до краен предел спортната зала „Диана“ в Ямбол. Бурни и нестихващи аплодисменти и публика, станала на крака - така Ямбол посрещна примата на българската музика.

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Тя излезе на сцената заедно с музикантите от формацията Li Orchestra и беквокалното трио „ЛаТиДа“. Лили Иванова представи своя екип, наричайки ги изключителни музиканти – Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни, перкусии), Христо Михалков (бас китара), както и трио „ЛаТиДа“ (беквокали).

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„За мен е невероятно щастие и удоволствие да бъда с вас тази вечер, с тази прекрасна публика“, обърна се към препълнената зала Лили Иванова след първата песен „Счупено сърце“. Последваха както нови композиции, така и едни от най-популярните песни от репертоара ѝ. Залата пя заедно с нея песните „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“.

Лили Иванова се завърна в Ямбол след участието си преди четири години, но вече в обновената и модернизирана зала „Диана“. Отбелязвайки този факт, тя се обърна към публиката към средата на концерта с думите: „Много ви е хубава залата, честито!“. Тя изказа благодарност към кмета на Ямбол Валентин Ревански за поканата да направи концерт в града.

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„Лили Иванова е един световен феномен - независимо колко години е на сцената, тя е достигнала до такова ниво, че дори и нищо да не прави, публиката изпада в екстаз. Тя е явление, което не знам вече дали съществува подобно в света.

Да е жива и здрава и да продължава да пее! Нейните концерти са огромно събитие“, каза Исак Гозес - журналист, писател, публицист и автор на една от биографичните книги за Лили Иванова. От сцената тя го нарече свой скъп приятел.

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„Лили Иванова е безспорен пример за висок професионализъм и пълна отдаденост към изкуството. Да успееш да останеш толкова много години на голямата сцена и да задържиш любовта на хората от различни поколения е феноменално постижение, за което малко изпълнители могат само да мечтаят. Искрено ѝ се възхищавам, респект пред всичко което е постигнала, гордея се, че е българка“, каза Димитър Радев, който също беше сред публиката.

Националното турне на Лили Иванова тази година беше предшествано от концерт в парижката зала „Олимпия“ на 24 май. С това тя стана първата българска изпълнителка с две самостоятелни изяви в известната концертна зала.

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От екипа на Лили Иванова обявиха, че през 2027 г. тя ще има само пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас.