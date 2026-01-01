Искаме да покажем на софиянци, че градът може да бъде още по-чист, че поддържането на чистотата продължава да бъде основен приоритет и няма нужда вече да си говорим за кризи, каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичната община.

От време на кризи в сметосъбирането преминаваме към подобряване на услугата, каза Терзиев след среща между представители на Столичната община и Столичния инспекторат.

Той подчерта, че с подписването на всеки един дългосрочен договор с фирмите по почистването, Столичната община се приближава към целта и обещанието, дадено през миналата година - дългосрочни договори, които да се разминават, за да не бъде Общината притискана, по-голям общински капацитет, по-качествена и добра услуга. Всичко това ще се случи със спестяването на над 220 млн. евро на софиянци, което нямаше да стане, ако не бяхме устояли на натиска, каза столичният кмет.

Той съобщи, че предстои по-голям фокус върху разделното събиране на отпадъци. След доста преговори Столичната община договори над 900 точки за разполагането на контейнери за разделно събиране на отпадъци, 1300 нови контейнера и по-редовното им извозване, посочи Терзиев. Той изрази удовлетворението си, че гражданите възприемат все по-добре идеята да разделното събиране на отпадъци. Според столичният кмет именно това е начинът да се гледа на отпадъците като на суровина, а не като на боклук, чието изхвърляне и оползотворяване струва скъпо.

Васил Терзиев съобщи, че се планира обособяването на допълнителни места в града за събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци, както и разширяването на системата за приемане на заявки за извозването на този вид отпадъци. По думите на кмета целта е гледките с тротоари и места, блокирани от едрогабаритни отпадъци, да изчезнат напълно.

Относно т.нар. междублокови пространства и кошчета за смет в районите столичният кмет каза, че най-правилното решение е, тези дейности да бъдат предадени на сметопочистващите фирми, за да има една организация, отговорна за чистотата на районите. Иначе се случва, че улиците и тротоарите се почистват, вятърът раздухва отпадъците и се създава усещането, че Общината не се справя с почистването, каза кметът и подчерта, че гражданите ги интересува от крайния резултат. Терзиев призова гражданите също да пазят града и да бъдат съюзници на Общината в битката с отпадъците и поддържането на чистотата.