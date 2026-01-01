Индивидуални сблъсъци със силен емоционален заряд очакват зрителите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. В последната капитанска битка за сезона лидерите на Ураганите и Канарите - Пепи и Жасмина, ще стъпят на Арената за едно необикновено съревнование между близки приятели, след което един ще напусне надпреварата.

Бившите коалиционни партньори ще трябва да посочат и по един верен съюзник, който да се превърне в тяхната дясна ръка на бойното поле. Кого ще изберат?

Вторият индивидуален двубой ще противопостави двамата обитатели на Вишката - Красимир и Йоанна. След няколко дни на обтегнати отношения и пререкания, днес те ще се борят за оцеляване в играта. Победителят ще продължи да мечтае за последното сигурно място във финалите на голямата игра, а загубилият ще се сбогува с Дивия север.

Кои ще са следващите двама елиминирани воини в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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