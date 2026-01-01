Златни накити, хиляди цигари без бандерол, тонове хранителни продукти и стоки от защитени търговски марки са иззети при мащабна спецоперация по границите на страната, съобщиха от ГДБОП.

Под координацията на Междуведомствения координационен център на ГДБОП екипи на службата, митнически и гранични служители са провели двудневни масирани проверки в районите на 14 гранични пункта и прехода в страната.

ГДБОП

В хода на операцията са проверени 1330 превозни средства, част от които с помощта на рентгенова техника и служебни кучета.

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Само при 35 проверки на българо-турската граница са иззети 12 450 къса цигари без акцизен бандерол, 10 кг нарязан тютюн, 580 текстилни изделия от защитени търговски марки, 5 грама марихуана и над килограм златни накити.

От началото на ноември Междуведомственият координационен център е инициирал още 60 проверки на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“.

При тях са иззети:

Близо 166 000 къса цигари без акцизен бандерол

11 500 парфюма

Над 6200 текстилни и кожени изделия от защитени търговски марки

Около 10 000 хранителни добавки и козметични продукти. Агенция „Митници“ е съставила 32 акта за административни нарушения, а допълнително установените и събрани митнически вземания надхвърлят 12 000 евро.

ГДБОП

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са иззети над 5500 кг и 8400 броя хранителни стоки при опит да бъдат нелегално пренесени през границата.

Хванаха над 12 000 „маркови“ стоки на „Капитан Андреево“

Сред тях са овча лой, пчелен мед, яйца, месни и млечни продукти. Стоките са предадени за унищожаване.

ГДБОП

Спецоперацията е насочена към затягане на контрола по външните и вътрешните граници и защита на фискалните интереси на държавата.