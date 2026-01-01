Измамници се представят за близки хора и искат пари чрез съобщения от непознати телефонни номера, предупредиха от полицията в Шумен.

В Областната дирекция на МВР е получена информация за неизвестен, който изпратил съобщение от непознат номер, представяйки се за близък човек. Той твърдял, че старият му телефонен номер вече не работи и комуникацията трябва да продължи на новия.

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При подобни схеми измамниците започват да измислят различни спешни ситуации - повреден телефон, необходимост от закупуване на нов, липса на достъп до онлайн банкиране или невъзможност да извършат плащане.

Следва искане за превод на пари, като извършителите разчитат на емоционалната реакция на жертвите и на това, че няма да проверят дали действително разговарят със свой близък.

ОД на МВР-Шумен

От полицията призовават гражданите да не се доверяват на съобщения от непознати номера, дори когато подателят се представя за тяхно дете, внуче, родител или друг близък човек.

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Униформените съветват хората да се обадят лично на близките си на познатия телефонен номер. Ако не успеят да се свържат с тях, да опитат отново, да използват друго приложение или да потърсят друг член на семейството.

Не изпращайте пари, не правете банкови преводи и не споделяйте лични данни, преди да сте проверили самоличността на човека, предупреждават от полицията.

От ОД на МВР апелират информацията да достигне до възможно най-много хора, особено до възрастните, които могат да станат жертва на подобна измама.