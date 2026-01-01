Полицията е Шумен предупреждава фирми, институции и организации за нови начини за извършване на финансови измами, свързани с подмяна на банкови сметки и неправомерно пренасочване на парични преводи.

Схемата е свързана с изпращането на имейли, в които се настоява плащания по договори с клиенти или партньори да бъдат извършвани по нова банкова сметка. Така съществува риск средствата да бъдат преведени на измамници, вместо на действителния получател.

Измамници подменят банкови сметки по имейл: Щетите за институции и фирми стигат стотици хиляди евро

За да се предотвратят финансови злоупотреби, от ОД на МВР призовават при всяка промяна на банкови сметки или предоставяне на нови платежни данни да се извършва насрещна проверка, преди да бъде нареден превод.

Не предприемайте плащания единствено въз основа на получен имейл, писмо или телефонно обаждане. Новите банкови данни трябва да бъдат потвърдени чрез официална комуникация с упълномощен представител на съответната фирма, институция или организация.

При съмнение за измама е необходимо да бъдат информирани съответните ръководители, за да се предприемат своевременни действия.

Апелира се за повишено внимание при финансови преводи, особено когато се изисква плащане по новопосочена банкова сметка.