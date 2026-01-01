От 29 октомври 2026 г. (четвъртък) поетапно започва включването на отоплението в София за сезон 2026/2027 г. Това съобщиха от "Топлофикация София".

Съгласно утвърдения график, първоначално ще бъдат захранени училищата и детските градини, след което поетапно ще бъде включено топлоподаването към административните и жилищните сгради.

Във връзка с началото на отоплителния сезон от дружеството напомнят някои основни и важни неща:

► отоплението няма да бъде включено в сгради с източена вътрешна отоплителна инсталация. В тази връзка, е важно да са приключили всички ремонти по вътрешните инсталации и те да са запълнени;

► преди включването на отоплението оставете вентилите на радиаторите в напълно отворено положение. Това ще улесни обезвъздушаването на отоплителните тела и ще спомогне за нормалното функциониране на системата. Проверете също спирателните кранове и вентили за евентуални течове или повреди;

► проверете електронните уреди за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела. При блед, нечетлив или угаснал дисплей е необходимо своевременно да се свържете с избрания от етажната собственост топлинен счетоводител.

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Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, могат да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост. Необходимите образци може да свалите от тук .

За допълнителна информация и съдействие във връзка с началото на отоплителния сезон, може да се свържете с „Топлофикация София“ на тел. 0700 11 111, както и чрез дигиталните канали на дружеството.