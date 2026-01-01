Днес (27 октомври) над източната половина от страната ще е облачно и на много места ще има валежи, значителни в североизточните райони. Преди обяд предимно слънчево ще бъде над западната и централна част от Дунавсаката равнина, югозападните райони и западната част от Горнотракийската низина, но след обяд облачността ще се увеличи до значителна, но ще е почти без валежи. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, за София - около 11°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта и утре (28 октомври) времето ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали главно в Северна България и крайните източни райони. Ще духа слаб и умерен северозападен, през деня в Източна България и по долината на Струма северен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 11°, а максималните: в Северна България между 8° и 13°, в Южна и по Черноморието между 12° и 17°. В София минимална температура около 5°, максимална - около 10°.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще вали сняг, под 1500-1700 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи, предимно слаби. Ще духа слаб и умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ

И през следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи; в четвъртък (29 октомври) ще са на места главно в Северна България и източните райони, а в петък (30 октомври) и събота (31 октомври) - из цялата страна, тогава ще са и повече по количество. Вятърът ще се задържи от северозапад, до умерен в Източна България - временно силен, а в петък в много райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 12° и 17°.

В неделя (1 ноември) и понеделник (2 ноември) с умерен вятър от север-северозапад ще нахлува студен въздух. Валежите ще продължат. Има повишена вероятност в централните и източните райони да са значителни по количество. Температурите ще са с малък дневен ход, в понеделник в по-голямата част от страната - между 3° и 8°. Със застудяването във високите полета, в по-ниските планински райони и на места в Северна България дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Във вторник ще остане облачно и сравнително студено. Валежите ще продължат, но ще са на по-малко места и по-малко по количество.

НИМХ

На фона на тези прогнози кога ще бъде пуснато парното в София е въпросът, който започва да вълнува все повече домакинства. Към 27 октомври 2026 г. няма потвърдена конкретна дата за масовото включване на централното отопление в столицата.

Според правилата, по които работи „Топлофикация София“, за масовото пускане на парното трябва да има три последователни дни със средноденонощна температура на въздуха под 12 градуса и прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология за трайно застудяване през следващите 7–10 дни.

Това означава, че началото на ноември е възможен период за старта на отоплението, ако метеорологичните условия го позволят, но към момента не може да се посочи сигурна дата.

Защо парното не се пуска на фиксирана дата?

Съгласно нормативните изисквания топлопреносното дружество трябва да има готовност да осигурява отопление в периода от 1 октомври до 30 април. Реалното включване обаче зависи от температурите и очакваното развитие на времето.

Дори да има няколко по-студени дни, това само по себе си не е достатъчно. Необходимо е и прогнозата да показва, че застудяването ще се задържи.

Може ли парното да бъде пуснато по-рано в отделен блок?

Краткият отговор е "Да". Жителите на дадена сграда могат да поискат включване на отоплението преди масовото пускане за столицата. За целта е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост, подкрепено от собственици, притежаващи най-малко две трети от идеалните части на сградата. След това се подава заявление до „Топлофикация София“.

Преди началото на отоплителния сезон е важно да бъдат приключени ремонтите по вътрешната отоплителна инсталация и тя да бъде запълнена. В противен случай отоплението в съответната сграда може да не бъде включено.

Засега столичани трябва да следят съобщенията на „Топлофикация София“ за официалната дата на старта. Ако температурите се понижат трайно и бъдат изпълнени нормативните условия, дружеството може да пристъпи към масово пускане на парното.