Измръзването настъпва, когато студът повлияе на кожата и тъканите, причинявайки тяхното замръзване. Първите признаци често са вкочаненост и изтръпване, но ако студът продължи да действа, тялото започва да реагира по защитен начин.

Най-съществената реакция е централизирането на кръвообращението – кръвта се насочва към жизненоважните органи като мозъка, сърцето и белите дробове, за да ги запази топли. Това обаче се отразява на крайниците: ръцете и краката стават сковани, намалява подвижността им и се увеличава рискът от локални измръзвания. Мускулите започват да треперят, опитвайки се да генерират допълнителна топлина, а при продължително излагане на студ може да настъпи хипотермия – опасно състояние, при което жизнените функции на организма са застрашени.

Според анализ на ЕК всяка година над 360 000 души умират в Европа заради студ, като това е многократно повече от смъртните случаи, причинени от жеги. Най-засегнати са възрастните хора, хората с хронични заболявания, бездомните и домакинствата с лошо отопление.

Експертите от Центровете за контрол и превенция на болестите (CDC) – водещата национална здравна агенция на САЩ, предупреждават, че за да се избегне измръзване, човек трябва да се облича подходящо и да ограничава времето на открито при ниски температури.

Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат да останете топли и безопасни през зимата:

Съвети за големите

Облечете се подходящо – носете топли дрехи и обувки, както и шапка, ръкавици и шал. Слоевото обличане помага да задържите топлината по-добре.

Пийте топли напитки – чай, кафе или горещ шоколад поддържат телесната температура. Избягвайте алкохол, който създава фалшиво усещане за топлина.

Ограничете времето на открито – особено при силен вятър, мокър сняг или много ниски температури. Правете почивки на топло.

Използвайте отоплителни уреди безопасно – радиатори, климатици и камини поддържат топлина в дома, но следете за безопасността им.

Следете за признаци на измръзване – вкочаненост, побеляване или посиняване на кожата и загуба на чувствителност. Потърсете медицинска помощ при съмнение.

Грижете се за уязвимите хора – особено възрастни и хронично болни.

istock

Съвети за децата