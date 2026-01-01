На връх Мусала днес бе регистрирана температура от -22,5 градуса, сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това е и най-ниската температура регистрирана днес в страната.

На връх Ботев термометърът падна до -20,7 градуса, а на връх Мургаш до -15,8 градуса.

В населените места най-ниска температура бе регистрирана във Враца – -9,4 градуса, следвана от Кнежа с -9 градуса, а в Гоце Делчев и Разград термометрите показаха -8 градуса.

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за ниски температури в почти цялата страна за днес, 12 януари.

От НИМХ добавят, че във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане ще бъдат между минус 35 и минус 47 градуса.