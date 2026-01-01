Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски и екипът му от заместник-министри проведоха конструктивна работна среща с представители на медицинската федерация към КТ „Подкрепа“, на която бяха дискутирани най-належащите предизвикателства в сферата на здравеопазване.

В центъра на диалога бяха темите за контрола върху държавните болници, недостигът на медицински сестри, липсата на актуален колективен трудов договор и необходимостта от оптимизация на клиничните пътеки.

По отношение на темата с проверките в лечебните заведения, министър Околийски подчерта, че неговият подход е воден от ясни принципи, а не от персонални промени. Той още веднъж подчерта, че не е дошъл със списък за уволнения, а със списък от приоритети. По думите му за него е от критично значение да се запази спокойствието в сектора, тъй като честите административни смени влияят негативно върху микроклимата и работата на медицинските екипи.

В подкрепа на тази теза, зам.-министър д-р Петър Грибнев разясни, че макар болниците да функционират като отделни търговски дружества с фокус върху медицинската помощ и нейното заплащане, Министерството на здравеопазването, в ролята си на принципал, е длъжно да упражнява строг контрол върху изпълнението на бизнес плановете от страна на мениджърите. Той бе категоричен, че проверките, независимо дали са планови или спешни, имат за цел единствено подобряване на ефективността, а не компрометиране на дейността на заведенията.

Срещата продължи с обсъждане на майчиното и детското здравеопазване, като зам.-министър проф. Димова информира присъстващите, че в момента ведомството разработва нов пакет от дейности, който да отговори на съвременните нужди на пациентите.

Паралелно с това бе обърнато сериозно внимание и на кадровия дефицит, като ръководството на министерството изрази готовност за предприемане на дългосрочни мерки. Целта е създаването на благоприятна и предвидима среда за професионално развитие, която да превърне медицинските специалности с недостиг в по-привлекателен избор за младите хора в страната.

В заключение министър Околийски подчерта, че този разговор е естествено продължение на активния диалог, който екипът на министерството поддържа със синдикалните организации, след като само седмица по-рано беше проведена подобна среща и с представители на национален синдикат „Защита“. Доц. Околийски бе категоричен, че интензивността на тези срещи е доказателство за сериозния ангажимент на ръководството да чуе гласа на всички работещи в системата. „Единствено чрез открит и честен дебат, могат да бъдат намерени дългосрочни решения на всички трупани през годините проблеми в здравния сектор.“, заяви той.