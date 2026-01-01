Столичният общински съвет прие предложението, с което изпълнителката Дарина Йотова – Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.

Предложението е мотивирано с изключителния ѝ принос към съвременната българска култура, обогатяването на музикалния живот в страната и значителната роля за издигането на международния престиж на България и столицата.

В предложението се посочва още, че през годините Дара се утвърждава като един от водещите български поп изпълнители с редица успешни проекти и милиони стриймове. Тя е носител на отличието „Изпълнителка на годината“ на БГ Радио, а сред телевизионните ѝ участия се открояват формати като „Като две капки вода“, „Гласът на България“ и „Dancing Stars“. В мотивите се откроява също и участието ѝ като официален подгряващ артист на Роби Уилямс при концерт в София.

Особено внимание е отделено на постигнатия през май 2026 г. успех, когато като представител на България на песенния конкурс „Евровизия 2026“ изпълнителката печели първото място с песента „Bangaranga“, което се определя като историческо постижение за страната.

С решението на СОС се предлага Дарина Йотова – Дара да бъде официално удостоена със званието „Почетен гражданин на град София“.

Дара и песента ѝ „Bangaranga“, с която спечели конкурса „Евровизия", влезе на 90 място в класацията Global 200 на „Билборд“.