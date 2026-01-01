Окръжната прокуратура в Русе наблюдава разследване на тежък инцидент, станал на 27 май около 18:00 часа в района на ГКПП „Дунав мост“ – Русе, при който е загинал 61-годишен мъж.

По информация от прокуратурата, на трасе „изход“ служители на Граничното полицейско управление в Русе спрели за проверка лек автомобил с българска регистрация. Колата била управлявана от 37-годишен мъж с инициали Е.Д., а с него пътувал и 61-годишен - Т.Д.

При извършване на проверката полицаите поискали документите на двамата мъже и на автомобила, както и достъп до багажа в колата. Возещият се в колата излязъл от автомобила, отворил багажника и показал личния си багаж. Според разследващите, в един от сакове граничните полицаи забелязали предмет, наподобяващ късо огнестрелно оръжие.

Служителите направили опит да изолират мъжа и да ограничат достъпа му до вещите, при което между тях и него възникнала борба. В хода на сблъсъка 61-годишният мъж успял да вземе оръжието, произвел изстрел и се прострелял в главата. Той е починал на място.

При инцидента е пострадал и един от граничните полицаи, който е получил травми по ръката.

Разследването е започнало незабавно и се води от следовател при Окръжния следствен отдел в Русе под ръководството на Окръжната прокуратура. До момента са извършени огледи и претърсвания на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са свидетели и са назначени експертизи.