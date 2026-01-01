РИОСВ-Благоевград установи нови 9 замърсени терена в землището на село Елешница, община Разлог, съобщиха от МОСВ.

След постъпил сигнал за образувано нерегламентирано сметище на територията на селото на 27 май експерти на РИОСВ извършиха незабавна проверка на място.

При инспекцията е установено нерегламентирано замърсяване в труднодостъпен район с площ около 0,5 дка. Констатирано е наличие на разнородни отпадъци - предимно битови, строителни и растителни.

По данни от проверката, теренът видимо се използва за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, въпреки че към момента на проверката не е установено човешко присъствие.

По време на обхода експертите са локализирали общо девет замърсени терена в района, основно със строителни отпадъци. В РИОСВ не е постъпвала информация от страна на община Разлог за установени замърсявания на територията на село Елешница в рамките на осъществявания от общината собствен контрол.

На кмета на община Разлог е дадено задължително предписание за почистване на всички установени замърсявания в определен срок. От началото на 2026 г. на територията на община Разлог са установени общо 12 нерегламентирани замърсявания.

Установените терени ще бъдат отразени в картата на нерегламентираните замърсявания с цел проследяване на състоянието им и предприемане на последващ контрол.

За констатирани предишни нерегламентирани замърсявания на територията на община Разлог, от РИОСВ е образувано административнонаказателно производство със съставен акт за установяване на административно нарушение на кмета на общината.