Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч. същия ден“, каза той.

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Съмнения за длъжностно престъпление: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн отведен за разпит

Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи.

След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали. Кметът на Кърджали е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза и вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.