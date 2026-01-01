Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев проведе среща с временно изпълняващия длъжността посланик на Съединените американски щати в България Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл.

Двамата обсъдиха приоритетите в управлението на публичните финанси на страната ни. Министър Донев увери американския шарже д'афер, че правителството е пряко ангажирано с решаването на препятствията пред икономиката и обществото в контекста на глобалните предизвикателствата. Той съобщи, че вече се работи по проектобюджета за 2026 г. и се планира бюджетната процедура за 2027 г. Постигането на ефективни резултати от реализирането на правителствените мерки и политики ще е от полза за местния бизнес, гражданите, чуждестранните инвеститори и гостите на България, подчерта вицепремиерът.

Сред обсъжданите теми беше и пълноправното членство на България в еврозоната от 01 януари 2026 г. и ефектите от него в търговските отношения.

По време на срещата беше подчертано, че диалогът и сътрудничество между САЩ и България са основани на взаимно доверие, споделени демократични ценности и желание за постигане на балансирани решения от взаимен интерес. В динамиката на геополитиката в света двете страни са отворени за взаимодействие по социално-икономически и политически въпроси.