Посолството на САЩ в Киев продължава да работи, съобщиха оттам днес - броени дни след като Русия призова чужденците и дипломатите да напуснат украинската столица преди планирани удари, предаде Ройтерс.

„Американското посолство работи. Няма промени в нашата дейност и всякакви други съобщения са неверни“, се казва в публикация на дипломатическото представителство в Екс.

Посланиците на Русия в няколко държави от Европейския съюз бяха извикани в министерствата на външните работи във връзка със предупреждението на Москва, че ще нанесе систематично удари по Киев, отбелязва Ройтерс.