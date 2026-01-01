Мнозинството от общински съветници в СОС одобри строежа на 22-етажна сграда в квартал „Младост“. Това се случи, след като кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решение за строителството.

То е свързано с възлагане на действия за изменение на подробен устройствен план за имот в района на бул. „Ал. Малинов“ в ж.к. „Младост“. На 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район „Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти.

Срещу намерението за строителството на сграда с височина 75 метра гласуваха общинските съветници от "Спаси София", ПП-ДБ, "Възраждане", Воислав Тодоров от БСП и независимата Ваня Григорова, предаде 24 часа.

Още преди началото на сесията взаимни задочни обвинения в популизъм, корупция и заиграване със страховете на хората си отправиха задочно общинските съветници от "Спаси София" и кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин.

Независимите общински съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов, както и кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин, призоваха Столичния общински съвет (СОС) да подкрепи повторно доклада за проекта в „Младост“, свързан с публично-частно партньорство за изграждане на сграда и прилежаща инфраструктура в района. Те поскаха това на брифинг преди началото на заседанието на СОС, на което предстои повторно да се разгледа върнатото от кмета Васил Терзиев решение за строителството на 22-етажна сграда в район „Младост“.

На брифинга те благодариха на кмета на София Васил Терзиев за връщането на доклада за ново обсъждане с мотиви, които според тях са „принципни и непопулистки“. По думите на Драгомир Иванов проектът е „пример за добро партньорство между общината и бизнеса“, което може да донесе ползи както за Столичната община, така и за жителите на района.

Булфото

Кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин заяви, че теренът е със смесена собственост между общината и частен съсобственик, поради което е необходимо публично-частно партньорство. Той посочи, че при реализацията на проекта Столичната община би получила активи за над 50 млн. лева без пряка инвестиция от нейна страна.

Според Кукурин проектът предвижда и изграждането на три подземни нива с паркинги, като около 30% от паркоместата ще бъдат предоставени за нуждите на жителите на района. Той подчерта, че сградата е част от по-широката концепция за развитие на зоната „Младост център“, където са предвидени още културен център, многофункционална спортна зала и нова детска градина с 12 групи.

По време на брифинга Кукурин коментира и протестите срещу проекта. По думите му страховете на жителите от презастрояване се използват политически. Той заяви, че районната администрация работи за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и е внесла предложения за защита на зелените площи.

Димитър Шалъфов отправи критики към „Спаси София“ и представители на ПП-ДБ, като ги обвини в „политическа кампания“ и двойни стандарти. Той коментира и доклад, свързан със съдебен спор между Столичната община и частна фирма по повод ремонта на Западен парк. По думите му Общинският съвет е дал съгласие за споразумение по дело за над 1 млн. евро, въпреки че според него съществува предходно споразумение, с което изпълнителят се е отказал от допълнителни претенции към общината.

Шалъфов заяви, че ще предостави документацията по случая на кмета Васил Терзиев и призова докладът да бъде върнат за повторно разглеждане.

В отговор на журналистически въпрос Ивайло Кукурин заяви, че протестиращите срещу проекта имат право да изразяват притесненията си, но според него се създават „нереалистични очаквания“ за изграждане на парк на терен, който не е предвиден за такава функция в устройствените планове. Той посочи, че за „Младост“ вече има предвидени по-големи паркови пространства, чието реализиране се очаква от години.

Булфото

Кметът на София Васил Терзиев да издаде заповед за промяна на Подробния устройствен план (ПУП), за да спре строежа на 22-етажната сграда в ж.к. „Младост“, заяви днес на брифинг председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев в Столичния общински съвет (СОС).

Днес СОС трябва да обсъди върнатото решение от кмета Терзиев за скандалния строеж в „Младост“ на бул. „Александър Малинов“. Строеж, който ние нарекохме „22 етажа корупция“ и срещу който хиляди граждани категорично се обявиха против, посочи Бонев. Той подчерта, че Столичната община, кметът на София и СОС не трябва да бъдат брокери на имоти.

По думите му икономическата и финансова изгода за общината не може да бъде аргумент, защото качеството на живот не се измерва с пари, а със зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура и тротоари. Точно поради тази причина за рекордно кратко време бяха събрани 2000 подписа от граждани, които казват „не“ на строежа. Бонев изтъкна, че вчера се проведе и втори пореден протест срещу издигането на 75-метровата сграда.

„Младост“ не може повече да бъде строителна площадка и арена на икономически интереси“, каза Борис Бонев. Според него изход от ситуацията има и той е кметът Терзиев да издаде заповед за промяна на ПУП на терена, с което да се промени предназначението му в зелена площ.

Бонев даде за пример заповедта на кмета Терзиев, издадена за служебно изменение на Подробния устройствен план за 215-метровия небостъргач до търговския център на бул. „Черни връх“ и бул. „Тодор Каблешков“. При 100% частен терен кметът е издал заповед за промяна на ПУП.

При 92% общински терен кметът мълча две седмици, а когато журналистите го попитаха какво е мнението му, той каза, че икономическият интерес на общината е добре защитен. „Не, кмете, твоята работа отдавна не е да си бизнесмен, който сключва сделки, а да защитаваш обществения интерес“, обърна се Бонев към Терзиев. Той призова столичният кмет да издаде същата заповед и там да бъде предвидено създаването на зелена площ.

Общинските съветници ще разгледат и доклад на групата на „БСП за България“ за отмяна на част от решение на СОС относно сключването на договор за безвъзмездно приемане на движимите вещи от художествената композиция на паметника „Паметник на Съветската армия“.

В дневния ред е включено и предложение на председателя на СОС Цветомир Петров изпълнителката Дара да получи званието „Почетен гражданин на София“ след победата ѝ в конкурса Евровизия 2026. Предлага се музикалната компания Virginia Records да бъде отличена с „Почетен знак на Столичната община“.

СОС ще гласува и предложение да бъдат отпуснати близо 109 хил. евро от бюджета на Столичната община на район „Нови Искър“ за ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев-1907“ в квартал „Курило". Докладът е внесен от председателя на СОС Цветомир Петров и кмета на района Владислав Владимиров след сигнал от ръководството на читалището за течове в концертната зала при последните обилни валежи.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Фондация „Лазар Радков“ чрез Доброволно формирование „Спасителен клуб за бъдеще“ върху общински терен в село Чепинци за изграждане на тренировъчна база за доброволци и К-9 екипи.

В дневния ред са включени още доклади за оптимизация на трамвайната мрежа чрез разкриване и закриване на линии, за преименуване на парк „Ген. Владимир Заимов“ в парк „Оборище“, както и за поставяне на паметник на „Героя-граничар“ в градина „Св. Климент Охридски“.