Столичният общински съвет одобри учредяване на право на строеж за 75-метрова сграда на бул. „Александър Малинов“ в София. Предложението беше подкрепено от съветници на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София“ и независими. По приетия вариант общината, която държи 92% от терена, ще получи 30% от бъдещата сграда като обезщетение.

От Спаси София остро разкритикуваха решението. Лидерът Борис Бонев го определи като скандално и в ущърб на обществения интерес, като предупреди за риск от презастрояване. Според него подобен проект не отговаря на очакванията на жителите на района.

Общинският съветник Росица Николова също изрази резерви, като посочи, че делът за общината е недостатъчен предвид собствеността ѝ върху имота и липсват ясни параметри в защита на обществения интерес.

От своя страна кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин защити проекта. Той обясни, че става дума за модел на публично-частно партньорство, при който общината може да получи нова административна сграда без да инвестира средства. По думите му теренът по действащия план не е предвиден за зелена площ, а за застрояване, като увери, че ще следи за прозрачност и липса на корупция.