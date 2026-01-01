Жители на „Младост“ протестираха срещу построяването на 75-метрова сграда в района, временно беше затворено движението по бул „Ал. Малинов“.

Протестът на граждани беше във връзка с предстоящото утре повторно гласуване в Столичния общински съвет (СОС) на проекта за 75-метрова сграда с близо 60 000 кв. м на общински терен в район „Младост“. Основното искане на протестиращите е утре на заседанието на Общински съвет решението за 75-метровата сграда да бъде отхвърлено, каза организаторът на протеста Георги Дакашев.

Протестното шествие временно спря движението на бул. „Ал.Малинов". Спирането беше предвидено от организаторите, като участниците в протеста тръгнаха в 19:00 ч. от сградата на район Младост. Протестът е съгласуван със Столичната община и на място имаше полицейско присъствие.

На 14 май кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане от СОС решението, свързано със строителството на 22-етажна сграда в район „Младост“. Приетото решение на СОС не представлява разрешение за строеж и не дава окончателно одобрение за реализация на сградата, написа кметът във Фейсбук. То урежда имуществените отношения между съсобствениците на терена и създава правната рамка за евентуално учредяване на право на строеж в полза на инвеститора.

Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отхвърлят доклада, каза Дакашев на протеста тази вечер. Той коментира, че следващите решения са трудни и не е сигурно дали чисто съдебно може да се отмени това решение. По думите му, 30% от предвидената сградата ще бъдат за Общината, но там няма да има спортен център или културна сграда. В момента там не трябва да има решение за каквато и да е сграда без широка обществена дискусия, смята организаторът на протеста.

Качеството на живот не се измерва в пари, то се измерва със зелени пространства, с паркинги, с детски градини, с градски транспорт, с чист въздух, с места за игра на децата на София – това трябва да е целта на едно добро управление, каза Борис Бонев от „Спаси София“, който също беше на протеста. Ако утре общинските съветници отново вземат решение да подкрепят строителството на 22-етажната сграда, всички инструменти са само и единствено в ръцете на кмета и аз го призовавам – чуйте тези хора, направите правилното, добави Бонев.

Това, което предложих на кмета е именно да издаде заповед за служебно изменение на подробния устройствен план – тоест, когато Общината има 92% собственост, тя да реши какво да има на този имот – дали ще бъде за озеленяване, дали ще бъде детска градина, каза общинският съветник от „Спаси София“ арх. Росица Николова. Моят призив е към кмета Васил Терзиев – не да гледаме икономическия интерес, не да гледаме частния интерес, а да погледнем хората, които днес са се събрали тук, добави тя.

На протеста граждани се включиха в подписка с искане за поддържане на устойчива жизнена среда, съобразена с интересите и гражданските права на жителите, стопанисването на общинската собственост с акцент върху здравето и качеството на живот и изработването на цялостен план и стратегия за застрояването на „Младост“, гласуван с местен референдум, която утре по време на заседанието на СОС ще бъде представена.

На 12 май граждани от район "Младост" излязоха на протест срещу построяването на 22-етажната сграда на бул. „Ал. Малинов“ и срещу презастрояването на района. Протестиращите тогава също блокираха временно движението на булевард „Ал. Малинов“.