Жителите на столичния район „Младост“ се събраха на протест пред общината срещу плановете да се изгради нова огромна сграда до метростанцията на бул. „Александър Малинов“. Гражданите искат и оставката на районния кмет Ивайло Кукурин.

Председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров обясни пред журналисти защо е гласувал против решението да се изгради сградата. „Ние като общински съветници сме и длъжни да се вслушаме в гласа на всички граждани, конкретна тук на „Младост“. Гражданите на „Младост“ много ясно казаха, че те не искат поредната огромна сграда, която да изникне в този квартал“, каза той.

Граждани излизат на протест в столичния квартал „Младост“ срещу гигантската сграда

Припомняме, че в края на м. април Столичният общински съвет одобри сделка, с която разрешава строежа на 22-етажна сграда върху терен от 5789 кв. м., който е на 92.22% общинска собственост. По предложение на частните собственици, които държат останалите 7.78% от терена, съветът позволява да се изгради сградата с разгърната застроена площ от 59 170 кв.м.

Предложението проектът да бъде одобрен, идва от кмета на "Младост" Ивайло Кукурин. А решението беше прието с гласовете на 34 съветници – от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, "Синя София" и независими.