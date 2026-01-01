Властите в Брюксел наеха частна фирма за събиране на неплатените глоби за неправилно паркиране, когато извършителите са чуждестранни водачи, съобщиха местни медии.

Уточнява се, че повече от година тези суми не са били събирани заради административните трудности при намирането на собствениците на засечените в нарушение превозни средства с чуждестранна регистрация, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Досега Белгия има споразумения само с Франция и Нидерландия за улеснено връчване на фишовете за глоба. Дружеството, наето сега за целта, е успяло само за три месеца да събере всички вземания, натрупани за миналата година.

Според отчетите на столичната община за 2024 г. приходите от глоби са били над 40 млн. евро, като средно стойността на една глоба е до 47 евро. Върху тази сума се натрупват лихви до изплащане на задължението, а цената на паркиране за час в контролираните зони е от 0,90 до 5,60 евро.