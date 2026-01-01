Освободиха от длъжност директора на РИОСВ-Варна, съобщиха от МОСВ.

По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни.

На негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД „Държавен резерв и военновременни запаси“-Варна.

От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по „Управление и опазване на екосистемите“.

Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна.