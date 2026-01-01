Месечната инфлация в България през май се очаква да бъде 0,2%, а годишната – 7%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

Данните сочат значително забавяне на темпа на поскъпване спрямо април, когато окончателно отчетената месечна инфлация достигна 1,8%, а годишната – 6,8%. Предварителната оценка за април беше за месечна инфлация от 2% и годишна от 7,1%, което показва, че разликата между експресните и окончателните данни остава минимална.

Най-голямо поскъпване при транспорта и услугите

Според предварителните изчисления през май най-сериозно увеличение на цените се очаква в групите „Транспорт“ – с 1,2%, „Услуги на ресторанти и хотели“ – с 0,9%, както и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ – също с 0,9%.

В същото време понижение на цените се прогнозира при „Развлечения, спорт и култура“, където спадът е 1,9%, както и при „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ – с 0,3%.

Поевтиняване на малката потребителска кошница

Предварителната оценка на НСИ показва, че индексът на цените на малката кошница, който отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, ще отчете месечен спад от 0,2%. На годишна база увеличението се очаква да достигне 4,3%.

При отделните компоненти на малката кошница се прогнозира минимално увеличение на цените на услугите – с 0,1%, докато нехранителните стоки се очаква да поевтинеят с 0,5%, а хранителните продукти – с 0,1%.

България вече отчита и „флаш инфлация“

От началото на 2026 г. НСИ публикува и т.нар. „флаш инфлация“ – експресна оценка, която дава ранна информация за движението на потребителските цени преди излизането на окончателните данни. Практиката е характерна за страните от еврозоната и позволява по-бързо сравнение на инфлационните процеси между държавите членки.

По данни на статистиката досега разликите между предварителните и окончателните стойности са незначителни, което потвърждава надеждността на експресните оценки.