България ще поиска маслодайната роза да получи специален защитен статут и целево финансиране в европейските регламенти, по подобие на защитата, която се прилага за памука. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски по време на посещението си в Стара Загора.

Отчитайки поредната трудна кампания за розопроизводителите в региона, Абровски изрази недоумение защо от влизането на страната ни в ЕС през 2007 година досега никой не е направил постъпки за защита на традиционния български поминък на европейско ниво.

„Имаме една идея – по начина, по който памукът е записан в европейските регламенти, така да бъде записана в следващия програмен период и маслодайната роза. Факт е, че от целия Европейски съюз, тя се отглежда само в България“, заяви министърът.

По думите му, може да се направи съвсем спокоен и аргументиран паралел. Както памукът има обособен отделен бюджет и специфични защитени хектари, същият механизъм може да се приложи и за розата.

„Ще направим всичко възможно това да се случи, макар и три програмни периода по-късно“, категоричен бе той.