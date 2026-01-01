Ямбол празнува - в деня, в който църквата почита Светия Дух. Свързването на двете чествания е от 1993 г. с решение на Общинския съвет. То стъпва върху традиция отпреди повече 150 г. с провеждания събор при най-старата църква в града - „Света Троица“ в квартал „Каргон“.

Денят на Ямбол започна с празнична литургия от 9:00 часа, която ще отслужи Сливенският митрополит Арсений в храма „Света Троица“. От 12:30 часа пред читалище „Пробуда“ в стария квартал ще се състои и едноименният народен събор.

На централния площад в 10:30 часа ще започне тържествен ритуал по издигане на знамената - националното, на града и на Европейския съюз, и ще има слово на кмета Валентин Ревански. Час след това в културно-информационния център „Безистен" е тържествената сесия на Общинския съвет за връчване на годишните награди по повод празника.

Със званието „Почетен гражданин на Ямбол" тази година ще бъдат удостоени баскетболистът Георги Глушков и ямболският художник Цветан Казанджиев. За носител на Наградата на Ямбол с решение на Общинския съвет беше определен първият православен храм в града - „Света Троица“.

Подвижният църковен празник Свети Дух, честван на 51-вия ден след Възкресение Христово, тази година съвпада с Деня на детето - 1 юни. За малките жители на Ямбол от 10:00 ч. започва програма с концерт на детски градини и ясли в парка.

В 17:00 часа в Художествената галерия „Жорж Папазов" ще бъде открита традиционната изложба „Светлината" и експозицията на Симеон Стоилов „Огледалото на морето“.

Денят на Ямбол ще приключи на централния площад с концерт на звезди от денс сцената от 90-те години на ХХ век. На сцената ще излязат Наташа Райт - бивш вокал на La Bouche, Рей Хортън - оригиналният глас на Milli Vanilli, както и Джо Томпсън - рапърът на Down Low. Вечерта ще завърши с празнична заря.

Първи юни ще бъде неучебен ден за учениците в града, а паркирането в синята зона няма да бъде таксувано.