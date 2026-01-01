24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия, съобщи агенция АПА. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил, с 69-годишен шофьор, се е блъснал в задната част на колата на германския младеж, предава Б НР .

В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и е бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфщайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол.

Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч.