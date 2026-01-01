В гробището Шандзябао, в северната част на Китай, изследователи откриха бронзова бутилка на около 2300 години, която все още съдържа близо 3,74 литра алкохолна течност.

Обектът се намира близо до град Гуюан, в автономния регион Нинся, само на два километра от участък от Великата китайска стена. Самата гробница датира от края на периода на Воюващите царства (475–221 г. пр.н.е.) - епоха, белязана от ожесточени конфликти между съперничещи си държави, която завършила с обединението на Китай под скиптъра на династията Цин. Въпреки войните и бунтовете този период е и време на интелектуален подем, включително разцвет на конфуцианството.

В този бурен исторически контекст археолозите откриват в една от гробниците бронзова бутилка с гърло във формата на чеснова глава. Вътре имало прозрачна течност без мирис и със слаб синьо-зелен оттенък.

За да установят естеството на течността, учените взели проби както от нея, така и от остатъците по вътрешността на съда. Химическите анализи разкрили наличието на над 2400 органични съединения, което подсказва, че става дума за алкохолна напитка.

Изследвания с микроскоп потвърдили тази хипотеза: били идентифицирани нишестени гранули, фитолити - минерални остатъци, свидетелстващи за наличие на растения - и следи от дрожди. Освен това наличието на обикновено просо и зърнени култури от групата Triticeae (като пшеница и ечемик) показва, че напитката е ферментирала зърнена течност, подобна на бира.

Най-старото вино вероятно е било произвеждано от ферментирали стафиди

Анализите показват висока концентрация на млечна, оксалова и винена киселина, което предполага кисел и остър вкус. Възможно е обаче тези характеристики да се дължат частично на химическите промени, настъпили с времето.

Това откритие допълва дългата история на бирата и алкохолните напитки. Те се появяват приблизително по същото време, когато хората започват да практикуват земеделие - преди около 12 000 години. Първите култивирани растения били житни треви, което естествено довело до производството на зърнени култури като пшеница и ечемик - основни съставки на много ферментирали напитки.

Според класическата хипотеза ферментацията била открита случайно, когато влажни зърна били оставени на открито, а дивите дрожди превърнали захарите в алкохол. Но една по-смела теория предполага обратното: някои учени смятат, че именно производството на бира е било една от първоначалните причини за възникването на земеделието. С други думи - цивилизацията може да не е възникнала от необходимостта да се произвежда хляб, а от желанието да се вари алкохол.

Независимо дали е предшествала или последвала земеделието, бирата изглежда се е появила в различни части на света - впечатляващ пример за културна и технологична конвергенция. В някои общества тя е служела за ритуали и духовни практики, докато в други е била сравнително безопасен източник на калории и течности, често по-надежден от замърсената вода.

Откритието в Шандзябао илюстрира древната, дълбока и понякога противоречива връзка на човечеството с алкохола. Поднасянето на напитка на покойник може да е било символичен жест или просто част от ежедневен обичай. Освен ако, разбира се, този човек не е обичал особено много бирата приживе.