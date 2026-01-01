Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, съобщиха от Министерството на отбраната.

На вниманието на гражданите и гостите на града предоставяме дните и времевите прозорци за планираните полети в периода 01-06 юни над Пловдив:

· На 01.06.2026 г. между 18.00 ч. и 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над гр. Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.

· На 03.06.2026 г.:

- От 08.00 ч. до 09.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.

- От 11.00 ч. до 12.00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от Трета авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.

- От 17.00 ч. до 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности, съвместно с военнослужещи от

Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.

· На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г. във времето от 9.00 ч. до 10.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над гр. Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.