Задържаха 23-годишен шофьор, блъснал и убил мъж, след което е избягал във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 май на третокласен път между Павликени и Полски Тръмбеш.

Водачът е блъснал пресичащият платното 64-годишен мъж от Смолян. Той е напуснал местопроизшествието, а пешеходецът е починал на място.

Мъжът е хванат. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Автомобилът е установен в частен имот в село Обединение и е иззет.