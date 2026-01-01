Районният съд в Кюстендил взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 45-годишен мъж от града, обвинен в изнудване, извършено при условията на опасен рецидив.

Съдът уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил, докато защитата и обвиняемият настояваха за по-лека мярка – „домашен арест“.

Според събраните до момента доказателства и свидетелски показания на две жени, обвиняемият е използвал сила и заплахи, за да ги принуди против волята им да му предоставят парични суми.

В мотивите си съдия Чавдар Тодоров посочва, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Срещу него е повдигнато обвинение, като законът предвижда наказание от пет до петнадесет години лишаване от свобода.

Съдът е отчел и многобройните предишни осъждания на обвиняемия за престъпления против собствеността, както и факта, че е изтърпявал ефективни присъди „лишаване от свобода“. Според магистратите е налице реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление.

Определението на Районния съд може да бъде обжалвано и протестирано пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок.

Съгласно българското законодателство обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.