Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут - район, смятан за бастион на "Хизбула" и известен под името "Дахие", предаде Ройтерс.

"След многократни нарушения на примирието в Ливан от страна на терористичната организация "Хизбула" и атаките срещу нашите градове и граждани, премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац разпоредиха на ЦАХАЛ да удари терористични цели в района Дахие на Бейрут", се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху.

Израелските сили и "Хизбула" продължават да си разменят удари въпреки прекратяването на огъня, влязло в сила в средата на април. "Хизбула" използва евтини, лесни за сглобяване дронове, които трудно се прехващат от противовъздушната отбрана и вече са убили няколко израелски войници в Южен Ливан.

Конфликът в Ливан ескалира от войната в Иран, започнала на 28 февруари. Заради него над 1,2 милиона ливанци бяха разселени в резултат на израелски удари и на издадени заповеди за евакуация от 2 март насам, когато "Хизбула" започна да изстрелва ракети и дронове към Израел в знак на подкрепа за Иран.

По данни на ливанското правителство досега в тази ескалация са загинали над 3370 души. Израел съобщава за 24 убити войници и четирима загинали израелски граждани за същия период. Десетки хиляди израелци в северната част на страната също бяха разселени заради атаки с ракети и дронове на "Хизбула".