Трима младежи са били задържани от полицията, след като в автомобил, с който пътували, били открити 47 флакона райски газ, съобщиха от ОДМВР-Видин.

Проверката е извършена около 2:40 часа на 31 май на път II-11, в района на кръстовището за село Арчар и главен път Е-79. Полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Форд“ с видинска регистрация, управляван от 20-годишен жител на Видин.

В колата пътували още двама младежи от областния град – на 17 и 18 години. При извършената проверка униформените открили 47 флакона райски газ. Водачът предал доброволно намерените флакони на полицейските служители.

Тримата – 20-годишният шофьор и неговите спътници на 17 и 18 години, са били задържани за срок до 24 часа в полицейския арест.

По случая в Районното управление във Видин е образувана предварителна проверка за престъпление по чл. 354, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.