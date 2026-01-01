Разбиха организирана престъпна група за наркотици, съобщиха от прокуратурата.

Участниците в престъпната група са задържани при успешна операция, проведена по разработка на ДАНС, под ръководството на Окръжна прокуратура-Бургас и с участието на служители от ГДБОП.

По време на операцията, извършена в населени места в областите Ямбол и Бургас, са установени над 250 килограма марихуана.

Общата стойност на откритото наркотично вещество възлиза на повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството.

В залата на Апелативната прокуратура в Бургас ще бъде проведен брифинг с подробности.

Участие ще вземат - окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, Данчо Желев - директор на специализирана агенция в ДАНС и старши комисар Дарин Костов - зам.-директор на ГДБОП. Началният час е 14.30 часа