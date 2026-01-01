Юни е последният месец, в който гражданите могат да обменят безплатно левове и стотинки в евро в търговските банки и клоновете на „Български пощи“.

След изтичането на този срок финансовите институции ще продължат да извършват обмяна, но вече ще могат да начисляват такси за услугата.

В Българска народна банка левовете ще могат да бъдат обменяни безплатно и безсрочно. Дори години по-късно старите банкноти и монети ще могат да бъдат обменени.