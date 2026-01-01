Списанието ще бъде отпечатано на луксозна хартия в удобен формат, с модерна графика и твърди корици.

В него ще прочетете пълна статистика на играчите от шампионския сезон на „сините“. Много любопитни и запомнящи се моменти с богат снимков материал.

Титлата стъпка по стъпка – мачове, голове, голмайстори, велики моменти.

Специално интервю с Даниел Боримиров – за най - жадуваната и сладка титла.

Обръщение на Наско Сираков за мечтите, успехите и очакванията на феновете.

Дон Хулио и кои рекорди бяха счупени.

Интервю с носителя на купата на „Мач Телеграф“ – „Топспринт“, Евертон Бала: „Мечтаех да оставя следа в Левски“ - откровен разговор пред Екатерина Томова.

Списанието ще бъде опаковано в плик с цена на комплекта – 2.00 € / 3.91 лв. и няма да се продава отделно от вестника.

Запазете броя при продавача на преса на 1 юни, за да сте сигурни, че ще притежавате колекционерското издание за 27 - ата титла на Левски!

ВАЖНО – продава се само този понеделник на местата за продажба на вестници и списания в цялата страна: част от големите хранителни вериги, бензиностанции, точките в молове, по-големите офиси на „Български пощи“, част от кварталните магазини и др.

СКОРО….

Очаквайте голямо списание, в обем 64 страници посветено на Световното първенство по футбол в навечерието на откриването на турнира. Изданието ще бъде разпространено с вестника и няма да се продава отделно в мрежата.



