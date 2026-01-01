САЩ и Иран съобщиха за нова размяна на удари, която допълнително разклаща крехкото примирие между двете страни на фона на блокиралите преговори за прекратяване на войната, предаде АФП.

Седмици на сложни дипломатически контакти, съпътствани от остри изявления и периодични военни сблъсъци, не успяха да доведат до споразумение за край на конфликта и за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток – жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол.

Вашингтон и Техеран продължават да имат сериозни разногласия по въпроси като иранската ядрена програма и бойните действия в Ливан, чието прекратяване Иран поставя като условие за по-широко споразумение.

Американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли „удари за самозащита“ по ирански радарни системи и центрове за управление на дронове в южната част на страната. Това е третата подобна операция за малко повече от седмица.

Според Вашингтон атаките са били отговор на свалянето на американски безпилотен самолет MQ-1.

Малко по-късно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е атакувал „авиобаза, от която е било извършено нападението“, използвана от американските сили. Междувременно Кувейт съобщи, че е прихванал „враждебни ракетни и дронови атаки“.

Спорове около ядрената програма

Още през февруари Иран и САЩ водеха преговори за бъдещето на иранската ядрена програма, когато американски и израелски удари унищожиха голяма част от висшето ръководство на Ислямската република.

Техеран твърди, че програмата му е с мирни цели, докато Вашингтон и западните му съюзници подозират, че Иран се стреми към създаване на ядрено оръжие.

Според американски медии Доналд Тръмп е изпратил на Иран ново, по-строго предложение за споразумение. Американският президент настоява Иран да се откаже от всякакви амбиции за ядрено оръжие и да отвори отново Ормузкия проток.

От Техеран обаче подчертаха, че няма да приемат сделка, докато не бъдат гарантирани правата на иранския народ. Иран също така настоява за освобождаването на 12 милиарда долара замразени активи преди началото на същински преговори.

Ливан остава ключова пречка

Иран продължава да настоява всяко мирно споразумение да включва и Ливан, където сраженията между Израел и подкрепяната от Техеран „Хизбула“ продължават.

Израел засили офанзивата си, а премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на стратегическия средновековен замък Бофор бележи „драматична промяна“ във войната.

Ливанските власти обвиняват Израел, че води политика на „изгорена земя“. Само в неделя израелски удар в Южен Ливан уби осем души, включително три жени.

Очаква се Съветът за сигурност на ООН да проведе извънредно заседание заради разширяващата се израелска офанзива.



