Потенциална сделка между САЩ и Иран е на път да отвори нов етап в отношенията между двете държави. Според американски представители страните са постигнали предварително споразумение за гарантиране на свободното преминаване през Ормузкия проток и за започване на нов кръг преговори по ядрената програма на Техеран.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че „предстои да се обяви“ дали президентът Доналд Тръмп ще одобри договореното. По думите му все още се уточняват последни детайли по текста на споразумението, но преговорите се движат в положителна посока.

Според източници предварителното споразумение може да постави началото на 60-дневен дипломатически процес, в рамките на който Вашингтон и Техеран да обсъдят ограничения върху иранската ядрена програма, както и възможно облекчаване на част от санкциите срещу Иран.

Ормузкият проток остава една от най-важните стратегически точки в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол. Всяко напрежение в района традиционно води до притеснения за световните енергийни доставки и цените на суровините.

Междувременно напрежението в региона остава високо. Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция съобщиха, че са произвели предупредителни изстрели по четири кораба край Ормузкия проток. Според публикация в свързан с корпуса канал в Telegram плавателните съдове са се опитали да преминат през водния път „без предварителна координация или разрешение“.

От иранска страна засега няма официален коментар относно евентуалната сделка или твърденията на американските представители.