Домовите кражби в страната за 2025 г. са 2870, което е с 520 кражби по-малко от 2024 г., когато кражбите са били 3390. Това каза началникът на сектор “Престъпления срещу собствеността” към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) инспектор Росен Белишки на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, на която бе поставено началото на второ издание на национална кампания за превенция на домовите кражби. Кампанията е по инициатива на Националния съюз на ключарите в България (НСКБ).

За 10 години има спад от 400 % в регистрираните домови кражби. През 2015 г. те са били 10 195, а през 2014 г. - близо 12 000. По думите на инспектор Белишки този спад е изключително постижение. Той благодари на съюза на ключарите за инициативата и заяви подкрепа от полицията.

Предизвикателството при домовите кражби е, че разкриваемостта е около 30-40 %, като за 2025 г. са били около 37%, каза инспектор Белишки. Домовата кражба е предварително подготвено престъпление и извършителите взимат съответните мерки, за да не бъдат задържани, посочи той. По думите му от години процентът на разкриваемост е един и трудно би могъл да се промени, защото извършителите се пазят, взимат предпазни мерки, не оставят годни следи и веществени доказателства и оттам нататък наказателното преследване е изключително затруднено. Повечето извършители са криминално проявени лица с предишни регистрации в полицията, те имат развито престъпно мислене и взимат специални мерки, за да не бъдат разкрити, посочи инспектор Белишки.

След превенцията, която подехме, в СДВР се забеляза спад на извършените домови кражби - в сравнение между 2024 г. и 2025 г. има 5 % спад, каза инспектор Елена Кръстева в сектор “Кражби” към Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). В столицата са съсредоточени много хора, които освен че работят, идват в града и са с нерегламентирани отношения, което ги прави трудно проследими, обясни тя.

Броят на регистрираните случаи, свързани с домови кражби намалява, а разкриваемостта се повишава, като от 2023 г. до 2025 г. има 10 % повече разкриваемост, каза Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура (СРП).

Национална кампания за превенция на домовите кражби има за цел да осведоми обществото за видовете ключалки и нивата на сигурност, защото това престъпление съществува заради липса на такава информация, каза председателят на НСКБ Андрей Сапунджийски. Той обясни, че миналата година със съдействието на Столична община и Метрополитен са разпространили информационен клип и плакати по възловите спирки в метрото, както и по всички районни управления на МВР, които са имали ефект. По негови думи когато ключалките са с ниско ниво на сигурност, това предпоставя извършването на домова кражба, докато хай секюрити продуктите осигуряват превенция.

В основата на нашата подкрепа е стратегията, която се опитваме да прилагаме в областта на сигурността, на обществения ред и на безопасността на гражданите, а именно превенцията, каза заместник-кметът по направление "Сигурност" към Столична община доц. д-р Лъчезар Милушев. Колкото повече хора са информирани, толкова по-добри резултати може да имаме, допълни той.

Противодействието на престъпленията има два основни компонента: превенция и разкриване, като превенцията не може да бъде винаги 100% ефективна, каза заместник-ректор на Академията на МВР комисар доц. д-р Симо Михов. Трябва да се извършва ефективно обучение за запознаване на начините на извършване на престъплението и добра подготовка на служителите, които разкриват тези случаи, каза той.