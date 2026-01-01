Руското правителство въведе временна забрана за износ на авиационен керосин до 30 ноември 2026 г. с цел да гарантира стабилността на вътрешния пазар на горива. Това съобщи пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

„Правителството продължава работата си по поддържането на надеждно и безпрепятствено снабдяване на вътрешния пазар с гориво“, се посочва в съобщението.

Забраната обхваща и авиационен керосин, закупен чрез борсови търгове. Изключение ще се допуска за количества, поставени под митническа процедура преди влизането в сила на постановлението, за доставки по междуправителствени споразумения, както и за гориво в технологични резервоари на въздухоплавателни средства.

Производството на дизелово гориво в Русия е спаднало с около 10 на сто през май на месечна база, след като украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни заводи са принудили част от тях да ограничат или временно да спрат работа. Това сочат данни на Ройтерс, публикувани в петък. Спадът е факт след понижение от около 10 на сто през април, което задълбочава натиска върху руския горивен сектор на фона на продължаващите удари по енергийната инфраструктура.

Въпреки по-слабото производство износът на дизелово гориво от Русия се е увеличил, посочва Ройтерс, без да уточнява конкретни обеми.

Решението на Москва взето на фона на зачестили украински атаки с дронове срещу руски рафинерии, нефтени складове и логистична инфраструктура, които оказват натиск върху производството и снабдяването с горива, отбелязват западни агенции.

Според информации на ДПА и Ройтерс през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море и рафинерия в Саратов до река Волга. Според медийни публикации ударите в Саратов вероятно са причинили сериозни щети на производството.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова.

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължават. В Харков са били ударени два жилищни блока, като по данни на местните власти са ранени най-малко трима души. Има пострадали и в Херсонска и Днепропетровска област след артилерийски обстрел и въздушни удари.