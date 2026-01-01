Дори утре военните действия в Близкия изток да спрат, последиците за пазарите на енергия ще бъдат трайни, каза еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на пресконференция след извънредното онлайн заседание на европейските енергийни министри, свикано от Кипърското председателство на Съвета на ЕС.

Той добави, че се отчита напрежение на пазарите за продажба на дизел и керосин. Йоргенсен съобщи, че скоро Европейската комисия ще предложи общи мерки за намаляване на потреблението на изкопаеми горива и отбеляза препоръките на Международната агенция за енергията - ограничаване на търсенето на горива, намаляване на скоростта за движение по магистралите с 10 км/ч., насърчаване на използването на обществен транспорт, работа от дома. Според него всяка страна от ЕС трябва да прецени кои от тези мерки да приложи.

Еврокомисарят настоя за общоевропейски подход и избягване на националните решения в подкрепа на производствата и домакинствата. Не трябва да се заблуждаваме, че последиците за енергийните пазари ще бъдат краткотрайни, никой не знае колко дълго кризата ще продължи, но се вижда, че няма да бъде краткотрайна, заяви Йоргенсен. Дори утре да настъпи мир, вече беше разрушена енергийна инфраструктура, добави той. Йоргенсен призова ЕС да стане енергийно независим и да ускори въвеждането на почти завършените проекти за добив на възобновяема енергия.

Той съобщи, че в първия месец от началото на военните действия в Близкия изток страните от ЕС са платили 14 милиарда евро повече за вноса на изкопаеми горива. По неговите думи това се дължи на поскъпването на газа със 70 на сто и на петрола с около 60 процента.