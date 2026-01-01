Рискът от недостиг на керосин нараства с всеки изминал ден от затварянето на Ормузкия проток, а никой не знае кога или къде запасите ще се изчерпят. По-специално Азия и в по-малка степен Европа са двата континента, силно зависими от петрола и рафинериите в Близкия изток за доставките си на гориво, пише Франс прес.

България разполага с относително стабилни запаси от авиационно гориво на фона на нарастващия риск от недостиг на керосин в Европа, породен от продължаващото затваряне на пролива, допълва агенцията.

Страни като Австрия, България и Полша са сред европейските държави с по-големи резерви, докато други, между които Нидерландия и Великобритания, са по-уязвими, а положението във Франция „не е нито добро, нито критично“. Като цяло Европа внася около половината от необходимия керосин от държавите в Персийския залив, което я прави силно зависима от доставките от Близкия изток.

Експерти предупреждават, че при продължаващи затруднения в транспорта на петрол през Ормузкия проток, още през май и юни може да се стигне до отменяне на полети.

„Ситуацията може да стане системна през следващите три до четири седмици. Така че бихме могли да видим драстично намаляване на полетите в Европа още през май и юни“, заяви пред „Си Ен Би Си“ Клаудио Галимберти, главен икономист в „Рюстад енерджи“ (Rystad Energy).

В същия ден Европейската комисия се опита да успокои обществеността. „В момента няма доказателства за недостиг на гориво в Европейския съюз“, отговори говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен, като подчерта, че „в близко бъдеще могат да възникнат проблеми с доставките, особено на реактивно гориво“.

На 9 април европейското подразделение на Международния съвет на летищата - МСЛ Европа (ACI Europe) писа до Европейската комисия, че недостигът ще започне след „три седмици“ - именно в началото на май, ако трафикът на танкери в Ормузкия проток не се е възобновил дотогава. Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ), Фатих Бирол, също прогнозира недостиг в Европа „може би в началото на май“.

В априлския си месечен доклад МАЕ предупреждава, че при продължаващо свиване на световния пазар на керосин и невъзможност Европа да компенсира над 50 на сто от изгубените доставки от Близкия изток, запасите могат да спаднат под критичното ниво от около 23 дни още през юни.

Други експерти обаче очакват по-ограничено въздействие - под формата на частични анулирания на полети, а не пълно блокиране на въздушния транспорт. По-малките и вътрешноконтинентални летища ще бъдат по-засегнати, докато големите международни центрове ще имат предимство при снабдяването, обясни пред АФП Рико Луман, старши анализатор по въпросите на транспорта и логистика в нидерландската банка Ай Енд Джи (ING).

„Няма да има пълно спиране, а по-скоро частични анулирания за някои авиокомпании и някои летища“, прогнозира той.

Авиокомпаниите вече се сблъскват със сериозна несигурност при планирането на разписанията си. Браншовата организация „Еърлайнс фор Юръп“ (Airlines for Europe - A4E), обединяваща авиопревозвачи, сред които „Ер Франс - Ка Ел Ем“ (Air France – KLM), „Луфтханза“ (Lufthansa), и „Райънеър“ (Ryanair), настоява за създаване на система за информация в реално време за наличностите от гориво на летищата в ЕС.

Данните трябва да идват от доставчиците, които обаче не желаят да предоставят такава стратегическа търговска информация на големи клиенти като авиокомпаниите.

Междувременно френският енергиен гигант „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) предупреди, че при продължаваща блокада на доставките от Близкия изток до юни няма да може да снабдява всички клиенти. Главният изпълнителен директор на компанията Патрик Пуяне заяви, че ако кризата продължи повече от три месеца, ще възникнат „сериозни проблеми“ с доставките на продукти като керосин.

„Еърлайнс фор Юръп“ също така предлага „да се разреши вносът и употребата на керосин от типа Jet A в ЕС“ – вид реактивно гориво, което се използва в САЩ и е различно от Jet A-1 (стандартен тип авиационно гориво, което се използва в повечето самолети с реактивни двигатели), използвано в останалата част на света. Поради множество регулаторни, политически и логистични причини това предложение едва ли ще бъде прието бързо.

На този фон Европейският съюз разработва мерки за справяне с очаквания недостиг на авиационно гориво и за максималното натоварване на наличните рафинерии, съобщиха официални източници пред Ройтерс.

Очаква се от следващия месец Европейската комисия да въведе общоевропейско картографиране на рафинерийния капацитет и мерки за пълноценното му използване. Подготвят се и допълнителни действия, насочени към доставките на керосин, които все още са в процес на разработка, като плановете трябва да бъдат представени на 22 април, пише в документ, с който агенцията се запозна.

Цените на авиационното гориво вече рязко нараснаха след блокирането на Ормузкия проток. Авиокомпаниите предупреждават за възможно поскъпване на билетите, отмяна на полети и приземяване на самолети, ако конфликтът не приключи скоро.

Ситуацията се усложнява и от факта, че капацитетът на рафинериите в Европа е намалял през последните години заради преминаването към по-чисти енергийни източници, а много съоръжения вече работят на максимални нива за производство на авиационно гориво.

Говорител на британското летище „Хийтроу“ заяви, че последиците от войната все още не са засегнали дейността му, въпреки че следи ситуацията. Групата „Аеропор дьо Пари - А Де Пе“ (Groupe ADP), оператор на парижките летища, не е отговорила на искане на Ройтерс за коментар.

Не се очаква предложените правила на ЕС да засегнат Великобритания, която е извън общността.

Доставките на реактивно гориво са силно неравномерни в цяла Европа. Испания разполага с осем рафинерии и е нетен износител на реактивно гориво, докато вносът покрива над 60 на сто от търсенето във Великобритания.

Авиокомпаниите призовават ЕС да подобри наблюдението на запасите и да обмисли съвместни покупки на гориво. В момента държавите членки са задължени да поддържат резерви от петрол за 90 дни, но няма специфично изискване за авиационно гориво.