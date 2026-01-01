Гръцкият всекидневник „Катимерини“ публикува материал, посветен на българския поет и революционер Христо Ботев по повод 150-ата годишнина от гибелта му.

В рубриката „На този ден“ от 1 юни изданието припомня събитията около Априлското въстание от 1876 г. и участието на Ботев в борбата за освобождението на България от османска власт, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

В материала „Катимерини“ припомня, че подготовката за въстанието е започнала от Българския революционен централен комитет в Румъния, който разделя българските земи на революционни окръзи и назначава апостоли за организиране на въстанието. Въпреки че плановете на революционерите са разкрити от османските власти и са извършени арести, въстанието избухва през април 1876 г., като негов център става Копривщица, посочва изданието.

„Катимерини“ отбелязва, че в потушаването на въстанието са използвани както редовната османска армия, така и башибозушки формирования.

Изданието отделя внимание на Христо Ботев, когото определя като една от водещите фигури на българските революционни движения след смъртта на Васил Левски през 1872 г.

Гръцкият ежедневник припомня, че през май 1876 г. Ботев преминава Дунав начело на чета от около 200 души, за да се присъедини към въстанието. На 20 май по стар стил (1 юни по нов стил) четата влиза в сражение с османски части, а Ботев е смъртно ранен от изстрел на черкезки стрелец.

В публикацията се отбелязва още, че макар Априлското въстание да е потушено за кратко време, сведенията за героичната съпротива на българите и за клането в Батак привличат вниманието на европейската общественост към българската кауза. Според „Катимерини“ международният отзвук от събитията допринася за по-широкото разгласяване на българския въпрос в Европа.