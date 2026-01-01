Ако всички европейски политици са единодушни, че по пътя на присъединяването на Северна Македония към ЕС няма да има допълнителни условия, освен приемането на промени в конституцията на страната, най-малкото, което държавата може да получи е нови заключения на Европейския съвет, заяви пред журналисти премиерът на страната Християн Мицкоски часове преди срещата му днес с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Мицкоски повтори твърдението си, че няма да подкрепи „авантюра без сигурен край” и промяна в конституцията на страната за вписване на българите в основния закон няма да има, докато не получи гаранции, че няма да има нови условия от България.

„Показваме, че сме конкурентоспособни, искаме да преминем през процеса (на евроинтеграцията) бързо, но не искаме несигурен край, не влизаме в такава авантюра. Три десетилетия и половина сме свидетели на политически авантюри и гимнастика и стоим на едно и също място (...) Несериозно е да се очаква, че изведнъж ще променим позицията си, когато дойде високопоставен европейски политик. Трябва да се знае, че без ВМРО-ДПМНЕ тази работа (промени в конституцията) не може да се свърши”, каза Мицкоски, който обвини опозицията, че с искането си за промени в конституцията на страната и реален старт на преговори с ЕС подронват тезата на правителството.

По думите му „процесът е двупосочна улица”, а правителството в Скопие иска разговори.

„Ясно е какво стои пред нас. Предишното правителство прие промени в конституциата, френското предложение, първия протокол, втория протокол (с България). Нека видим какво има пред себе си българското правителство. Това са решенията на (Европейския съд по правата на човека) в Страсбург, които не изпълнява. Процесът е двупосочна улица и за да се изгради доверие, е необходимо да има изпълнение от другата страна. Нека започнем да изграждаме доверие, нека разговаряме, готови сме да говорим с ЕС. Това, което можем да направим веднага, е това, което ни обединява, а не ни разделя – разговорът”, заяви Мицкоски.

По думите му правителството в Северна Македония не зае с кого да разговаря.

„Официална София казва, че това е проблем между ЕС и (Северна) Македония, ние отиваме в Брюксел, а те (България) казват: чакайте, как разговаряте без нас. Казваме, че ще разговаряме със София, а те, като развалена плоча повтарят същото. Ние сме сериозни хора, искаме да разговаряме, трябва да ни кажат един ден предварително да отидем там, където кажат и ще разговаряме с когото кажат. Наясно сме, че нашият източен съсед е изправен пред вътрешно преструктуриране след изборите, виждаме, че инфлацията е на исторически високо ниво, научаваме, че са фалшифицирани финансовите отчети, за да бъде намален бюджетния дефицит. Всичко това създава недоверие. Наясно съм, че имат вътрешни проблеми. Готови сме да помогнем на добросъседска основа и оставаме ангажирани с този процес и ще бъдем конструктивни”, заяви Мицкоски.

В рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани в късните следобедни часове председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще пристигне в Скопие, където ще има среща с Християн Мицкоски, последвана от среща между правителствена делегация от Северна Македония и делегацията, водена от председателя на Европейския съвет.