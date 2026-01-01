На 9 юни 2026 г. ще бъде открита изложбата Under The Skin – социален арт проект, който поставя във фокус теми като психичното здраве, емоционалните травми, загубата и живота след болката.

Проектът, чието начало ще бъде дадено в 19 часа във VIVACOM Art Hall (на ул. „Оборище“ 5 в София), събира популярни български жени, които застават без маски пред камерата, за да разкажат лични истории за оцеляване, предателство, любов, самота и силата да продължиш напред въпреки белезите, които животът оставя.

Зад концепцията стои журналистът и маркетинг специалист Вяра Младенова, която превръща собствената си история в социална кауза за автентичността в свят на филтрирани образи и внимателно режисирани животи.

„Белезите ни не са слабост. Те са доказателство, че сме оцелели“, казва тя.

Сред участниците в изложбата са Юлияна Дончева, Бояна Шарлопова, Жени Калканджиева, Ива Екимова, Кристин Илиева, Мари Константин, Анна Йотова и още популярни личности, които за първи път говорят толкова открито за онова, което остава „под кожата“.

Фотограф на проекта е Радина Ганчева, завършила НАТФИЗ с дипломния проект „Под кожата“ – символична връзка, която по-късно се превръща в реална изложба.

Специално cinematic teaser видео за „Under The Skin“ създава режисьорът и оператор Ангел Юруков, а voice-over текстът е озвучен от Виктор Танев – един от най-разпознаваемите гласове в българския дублаж.

Водещ на официалното откриване ще бъде писателят Мария Лалева, а куратор на проекта е медийният експерт Георги Лозанов.

Under The Skin е първият проект на новата premium storytelling платформа She Knows – дигитално пространство за документални истории, които показват човека отвъд публичния образ.

По думите на организаторите основната цел на събитието е да отвори обществен разговор за психичното здраве, емоционалните травми и смелостта да приемем белезите си като част от собствената ни сила.

Екипът на проекта отправя покана към национални телевизии, печатни и дигитални медии, журналисти и обществени личности да присъстват на официалното откриване на изложбата и да станат част от разговора за живота след белезите. Потвърждение за присъствие се приема до 5 юни 2026 г. на v.mladenova@visadigital.bg