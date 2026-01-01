Сигнали за бомби в училища в Пловдив, Кърджали, Кюстендил, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна са подадени тази сутрин. Това съобщиха от МВР за БНТ. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи.

Сигнал за минирано училище в Разград е получен на тел.112 в 10.30 ч. днес. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по е-мейл до Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи". На място има полицейски екипи и служители на пожарната.

Сигнали за поставени взривни устройства са били получени в няколко училища и детски градини в Кърджали, казаха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. И уточниха, че към момента става въпрос за четири училища и четири детски градини. Във всички тях на място са били изпратени полицейски служители, а децата и учениците са били изведени. Извършени се прецизни проверки, като не са открити опасни предмети. Занятията са възстановени.

Сигнали за бомби затвориха пет училища в Пловдив, учебният процес е възстановен

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Сигнали за бомби в училища вдигна на крак полицията в Кърджали

Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.

По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията.

В Кюстендил заплашиха училища и детски градини с поставени взривни устройства, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. Тя допълни, че заплахата е отправена на неактуален имейл адрес.

След получен сигнал в едно от училищата в Кюстендил, е извършена незабавна проверка, при която е установено, че такива текстове са били насочени и към други училища и детски градини, намиращи се на територията на Кюстендил и община Невестино. Извършени са проверки във всички обекти и не са установени взривни устройства, каза Табачка.