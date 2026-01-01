Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница „София“ са задържали 2,04 кг тестостерон енантат – инжекционен тестостеронов естер, а митнически служители от Митническо бюро Български разменно-сортировъчен център - 1100 ампули с инжекционен разтвор тестостерон. Това съобщиха то Агенция „Митници“.

Количеството от 2,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Индия, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в гр. София. Съдържанието в нея е декларирано като хранителна добавка за спортисти. Получател е български гражданин. При проверката на колета са установени два непрозрачни фолирани найлонови плика, съдържащи бледо жълто вещество с остра миризма. Взети са проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Лабораторната експертиза е установила, че вместо хранителна добавка, веществото в пратката е стероиден хормон, идентифициран като тестостерон енантат. Той е силен анаболен стероид за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана и работата по случая продължава.



При друга проверка на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят е с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 110 кутии с общо 1100 ампули с четири вида инжекционни разтвори - тестостерон.