Световната здравна организация (СЗО) и международни здравни организации ускоряват работата по разработването на ваксини и лечения срещу щама Бундибуджио на вируса ебола, след като в източната част на Демократична република Конго беше регистрирано ново огнище на заболяването, съобщи Ройтерс.

За разлика от по-разпространения щам Заир, срещу който вече има одобрени ваксини и лекарства, за щама Бундибуджио (Bundibugyo) все още няма лицензирани средства за превенция или лечение. Смъртността при заразяване може да достигне до 40 процента.

СЗО препоръчва няколко експериментални ваксини и лекарства да бъдат разгледани с приоритет за използване при настоящото огнище.

Ваксини

Най-напредналият кандидат е ваксина, разработвана от Международната инициатива за ваксина срещу СПИН (IAVI). Тя използва технология, сходна с тази на вече одобрената ваксина срещу щама Заир. При опити с животни е показала защитен ефект, а клиничните изпитвания могат да започнат след седем до девет месеца.

Друга ваксина се разработва от Оксфордския университет и индийския Институт „Серум“. Тя е базирана на технологията, използвана при ваксината на „АстраЗенека“ срещу КОВИД-19. Първите дози могат да бъдат готови за изпитвания в рамките на два до три месеца.

Компанията „Модерна“ също работи по ваксина срещу щама Бундибуджио, използвайки иРНК технологията, която беше широко приложена по време на пандемията от КОВИД-19.

Лечения

Сред най-обещаващите експериментални терапии е препаратът MBP134, който комбинира два вида антитела и според наличните данни може да действа срещу различни щамове на ебола.

Проучва се и лекарството Мафтивимаб, което е показало активност срещу вируса в лабораторни условия.

Учените изследват и антитела, получени от хора, преболедували инфекцията. Едно от тях е осигурило пълна защита при експерименти с животни дори когато лечението е започнало няколко дни след заразяването.

Антивирусни лекарства

Сред разглежданите възможности е и експерименталният препарат Обелдесивир, който се приема през устата. При изпитвания с животни той е показал силен защитен ефект срещу други щамове на ебола.

Изследва се и Ремдесивир - лекарство, използвано и при други вирусни инфекции. Лабораторни данни показват, че то може да бъде ефективно и срещу щама Бундибуджио.

Тестове за откриване на заразата

Според здравните власти ограничените възможности за диагностика затрудняват овладяването на огнището.

Американската компания BioFire Defense и германската Altona Diagnostics произвеждат тестове, които могат да откриват щама Бундибуджио. И двете компании вече увеличават производството си, за да подпомогнат работата на лабораториите в Демократична република Конго.

Повечето от разработваните ваксини и лечения все още не са изпитани при хора за този конкретен щам на вируса. Преди да бъдат използвани в засегнатите райони, ще са необходими допълнителни изследвания и специални разрешения от здравните власти, допълва Ройтерс.